Башкирия вошла в тройку регионов с самой дешевой посуточной арендой жилья

Башкирия оказалась в числе самых доступных для путешественников регионов России. По итогам зимнего сезона республика вошла в десятку лидеров по количеству бронирований посуточного жилья, сообщает UfaTime.ru.
При этом средняя стоимость аренды квартиры в регионе составила всего 2700 рублей в сутки — это самый низкий показатель среди популярных направлений. Для сравнения: в Иркутской области квартиры сдавали за 2800 рублей, в Самарской и Челябинской — за 2900. Туристы чаще всего приезжали парами и оставались на двое суток.
Особый интерес гости проявили к загородному жилью. Башкирия не только попала в топ направлений для аренды домов, дач и коттеджей, но и поднялась на одну строчку в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Средняя ставка на дом составила 11 600 рублей в сутки — это одно из самых низких предложений среди популярных регионов (дешевле только в Иркутской и Челябинской областях). Компании из пяти человек обычно бронировали такие объекты на одну ночь.
