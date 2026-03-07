Башкирия вошла в тройку регионов с самой дешевой посуточной арендой жилья

Особый интерес гости проявили к загородному жилью. Башкирия не только попала в топ направлений для аренды домов, дач и коттеджей, но и поднялась на одну строчку в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Средняя ставка на дом составила 11 600 рублей в сутки — это одно из самых низких предложений среди популярных регионов (дешевле только в Иркутской и Челябинской областях). Компании из пяти человек обычно бронировали такие объекты на одну ночь.