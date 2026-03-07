Омским дачникам напомнили о правилах установки заборов

Дачникам напомнили о правилах установки заборов между соседними участками в 2026 году. В некоторых случаях за нарушение норм владельцу участка могут выдать предписание о сносе ограждения.
Требования зависят от категории земли. Если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, установка глухих заборов законом не запрещена. Обычно их высота ограничивается двумя метрами, однако точные параметры могут отличаться в зависимости от местных правил, поэтому их рекомендуют уточнять в муниципалитете.
Более строгие требования действуют в садоводческих товариществах. Там между соседними участками запрещены сплошные ограждения — забор должен пропускать свет и воздух. В качестве компромисса допускается комбинированная конструкция: нижняя часть высотой до 70 сантиметров может быть глухой, а верхняя — прозрачной.
Также важно, чтобы забор был установлен строго по границе участка. Если межевание не проводилось, специалисты советуют сначала определить границы земли. В противном случае можно случайно занять часть соседнего участка, и тогда ограждение придётся демонтировать за свой счёт.
Необходимо соблюдать и расстояния до соседних построек. До жилого дома должно быть не менее трёх метров, до бани или гаража — не менее одного метра, до деревьев — от двух до четырёх метров. Эти требования связаны с нормами пожарной безопасности.
Письменное согласие соседа на установку прозрачного забора не требуется, однако владельцам участков рекомендуют заранее предупредить соседей. Если же ограждение уже установлено с нарушениями, можно обратиться с жалобой в местную администрацию или в суд, сообщает телеканал «Сибдепо».