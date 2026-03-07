Какой будет погода в Казахстане 8 марта

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. г. Усть-Каменогорск: 8 марта во второй половине дня ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15−20 м/с.