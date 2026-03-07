Какой будет погода в Казахстане 8 марта

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Казгидромет опубликовал прогноз погоды на Международный женский день 8 марта.
В Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15−20 м/с, днем порывы 25 м/с. г. Семей: 8 марта во второй половине дня ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе, севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, юге, востоке области 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы 23−28 м/с. г. Кокшетау: 8 марта ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15−20 м/с.
В Актюбинской области ожидаются небольшой снег, гололед, на востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, востоке области снег, гололед. На западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. г. Актобе: 8 марта днем ожидается снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15−18 м/с.
В Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный в горных районах области порывы 15−20 м/с. г. Конаев: 8 марта ночью и утром ожидется туман. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 8 марта временами ожидается туман. Ветер юго-восточный временами порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. г. Атырау: 8 марта ночью и утром ожидаются туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. г. Усть-Каменогорск: 8 марта во второй половине дня ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем на юго-западе, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 23 м/с. г. Тараз: 8 марта временами ожидается туман.
В Жетысуской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 17−22 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. г. Уральск: 8 марта ночью ожидаются снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 23 м/с. г. Караганда: 8 марта ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на востоке, юге области 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23 м/с. г. Костанай: 8 марта ночью ожидаются снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Туман. Ветер юго-западный днем 15−20 м/с.
В Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере области 15−20 м/с. г. Кызылорда: 8 марта временами ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15−18 м/с. г. Актау: 8 марта ночью ожидается на дорогах гололедица. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.
В Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. г. Павлодар: 8 марта ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.
В Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), метель, гололед, на юге, востоке области осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На юге, западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15−20, на юго-западе области временами 23−28 м/с. г. Петропавловск: 8 марта днем ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Туман. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью в горных районах области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный в горных районах области 15−20 м/с. г. Туркестан: 8 марта временами ожидается туман.
В Улытауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На востоке, юге, в центре области туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. г. Жезказган: 8 марта ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
Мегаполисы:
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью утром туман. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +14+16°С.
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.
В Астане облачно, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14, порывы 15−20 м/с, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем 0,+2°С.