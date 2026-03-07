Ричмонд
В России вводят новый ГОСТ на карандаши

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. Росстандарт с 1 сентября вводит новый ГОСТ на карандаши для письма, черчения и рисования. Об этом говорится в опубликованном ведомством документе.

Источник: РИА "Новости"

Стандарт не будет распространяться на механические, а также специальные карандаши.

ГОСТ подразделяет карандаши по типу корпуса — в деревянной и пластиковой оболочках, а также по типу стержня. Во второй классификации выделяются чернографитный, цветной, цветной акварельный, с угольным, каолиновым, пастельным и масляным стержнями, сегментированный, а также со специальным стержнем.

По назначению карандаши теперь будут делиться на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования.

Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости — от ультрамягкой 12 М до наиболее жесткой 7Н.

Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.

Ранее сообщалось, что в России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.

