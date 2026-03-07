СК помог воронежской девочке-инвалиду получить жизненно важное лекарство

В Воронеже сотрудники Следственного комитета восстановили права ребенка-инвалида на лекарственное обеспечение. В конце декабря 2025 года в ведомство обратилась мать пятилетней девочки с жалобой на отсутствие назначенного врачом препарата в аптечной сети.
После вмешательства следователей необходимый лекарственный препарат был предоставлен семье в кратчайшие сроки с учетом потребности на ближайший период. Позже женщина поблагодарила региональное следственное управление за оперативное решение проблемы.
В СК подчеркнули, что вопросы льготного лекарственного обеспечения несовершеннолетних остаются приоритетным направлением работы.