Виновнику смертельного ДТП в Воронеже избрана мера пресечения

На 26-летнего водителя Mitsubishi Lancer заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в УМВД по Воронежской области.
Авария произошла ночью 6 марта: пьяный водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате удара погиб один человек, а водитель и второй пассажир госпитализированы.
Суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий. Назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая и судебно-медицинская.