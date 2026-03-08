Самарцам рассказали, где зимуют пальмы с набережной

Пальмы появились в Самаре ещё в 1950-х годах. На старых фотографиях можно увидеть стройные ряды пальм вдоль проезжей части набережной. Но тогда суровый климат не позволил им прижиться. Современные пальмы оказались более выносливыми — и теперь каждую весну они возвращаются на своё законное место, чтобы напоминать горожанам, что Самара — город-курорт.