Самарцам рассказали, где зимуют пальмы с набережной

Каждое лето пальмы создают неповторимый курортный пейзаж на самарской набережной, а с наступлением холодов бесследно исчезают. Куда деваются тропические деревья, которые так радуют горожан и гостей?
По данным Спецремстройзеленхоза, всё это время теплолюбивые растения проводят в тепличном комплексе на Ракитовском шоссе. Именно сюда в конце сентября переезжают два десятка веерных пальм, привезённых из Италии около 15 лет назад.
Главный агроном предприятия Ирина Филимонова раскрыла секреты зимнего содержания южных гостей. Оказывается, всю зиму они живут при температуре всего +10 градусов — это оптимальный режим, позволяющий пальмам набраться сил.
«В феврале начинаем постепенно повышать температуру до +18, чтобы корневая система проснулась, а листья ожили и стали ярче», — пояснила агроном. Теплее не делают специально: если пальмы тронутся в рост слишком рано, возникнут трудности с их транспортировкой обратно на набережную в мае.
Пальмы появились в Самаре ещё в 1950-х годах. На старых фотографиях можно увидеть стройные ряды пальм вдоль проезжей части набережной. Но тогда суровый климат не позволил им прижиться. Современные пальмы оказались более выносливыми — и теперь каждую весну они возвращаются на своё законное место, чтобы напоминать горожанам, что Самара — город-курорт.