Восточный выезд в Уфе закроют на пять ночей из-за монтажа оборудования

В Уфе на несколько дней ограничат движение по Восточному выезду. Как сообщили в региональном Минтрансе, с 10 по 14 марта с полуночи до пяти часов утра проезд будет полностью перекрыт.
Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 и в районе села Федоровка также станут недоступны. Причина временных неудобств — монтаж элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.
