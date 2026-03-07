Ричмонд
Восточный выезд в Уфе закроют на пять ночей из-за монтажа оборудования

С 10 по 14 марта с полуночи до пяти утра въезд будет перекрыт.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на несколько дней ограничат движение по Восточному выезду. Как сообщили в региональном Минтрансе, с 10 по 14 марта с полуночи до пяти часов утра проезд будет полностью перекрыт.

Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 и в районе села Федоровка также станут недоступны. Причина временных неудобств — монтаж элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

