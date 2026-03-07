В Волгограде проверят шум от снегогенераторов на Горной поляне

При этом, как ранее редакции сообщали жители посёлка, после того как в декабре 2025 года снегогенераторы начали работать днями напролёт, в том числе и в ночное время, местные чуть ли не каждый день вызывали наряды полиции и писали заявления о шумовом загрязнении местности. Однако правоохранители не спешили принимать какие-либо меры, ссылаясь сначала на неразбериху в том, какой отдел должен этим заниматься: Советский, где находится посёлок, или Кировский, где расположена лыжная трасса. А позже, по словам волгоградцев, один из патрулей и вовсе откровенно признался в том, что владельцам туристического объекта «сверху» был дан «зелёный свет» и они с этим ничего сделать не могут.