Зараза в Молдове: в Каларашском районе выявлен очаг африканской чумы свиней

В селе Парканы подтвержден случай африканской чумы свиней у домашнего животного. Положительный результат анализов подтвердило территориальное подразделение по безопасности пищевых продуктов.
После выявления вируса Комиссия по чрезвычайным ситуациям Каларашского района провела заседание и утвердила план срочных мер по локализации очага инфекции.
Власти заявили, что будут применяться меры по борьбе, профилактике и ликвидации заболевания, чтобы не допустить его распространения в частных и коммерческих хозяйствах.
Ограничения и контроль будут действовать до полного устранения очага заболевания.