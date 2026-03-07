СК возбудил дело о халатности из-за разбитой дороги у школы в Воронеже

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ) из-за неудовлетворительного состояния дороги возле одной из школ в Советском районе. Как установила проверка, проезжую часть не ремонтировали с 1993 года. Глубокие ямы и колеи затрудняли проезд личного транспорта и школьного автобуса. Об этом рассказали 7 марта в СУ СКР по региону.