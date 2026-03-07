Ричмонд
Воронежская пенсионерка отдала миллион курьеру мошенников

Подозреваемая утверждает, что сама стала жертвой аферистов: ей угрожали уголовным делом, если она не станет курьером.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже завели уголовное дело на 18-летнюю жительницу Волгоградской области, которая стала курьером мошенников. Об этом деле рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Аферисты под видом следователей обвинили 82-летнюю местную жительницу в финансировании недружественных стран. Пенсионерку убедили, что единственный способ избежать тюрьмы — передать больше миллиона рублей «адвокату».

Оперативники задержали подозреваемую, которая забрала деньги у пожилой женщины. На допросе девушка сказала, что сама стала жертвой киберпреступников: её телефон атаковал вирус, после чего аферисты заставили её стать курьером под угрозой уголовной ответственности.

Теперь девушке действительно грозит до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).