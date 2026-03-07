Воронежская пенсионерка отдала миллион курьеру мошенников

Оперативники задержали подозреваемую, которая забрала деньги у пожилой женщины. На допросе девушка сказала, что сама стала жертвой киберпреступников: её телефон атаковал вирус, после чего аферисты заставили её стать курьером под угрозой уголовной ответственности.