Три снежных дня с морозами до −18º и гололедицей ждут волгоградцев

В ночь на первый рабочий день недели, 10 марта, похолодает до −3…−8º, при прояснениях — до −8…−13º, на северо-востоке области — до −13…−18º. Днем при этом потеплеет до +3…+8º, и только в отдельных северо-восточных районах останется от −5º до 0º.