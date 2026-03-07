Три снежных дня с морозами до −18º и гололедицей ждут волгоградцев

Три дня осадков ждут жителей большей части Волгоградской области.
Небольшой снег будет идти преимущественно ночью. На дорогах — гололедица.
В воскресенье, 8 марта температура будет держаться в районе −1…+4º, на юге — до +6º. В понедельник, который будет выходным днем, похолодает до −5…−10º и только местами столбик термометра поднимется до −1…+4º.
В ночь на первый рабочий день недели, 10 марта, похолодает до −3…−8º, при прояснениях — до −8…−13º, на северо-востоке области — до −13…−18º. Днем при этом потеплеет до +3…+8º, и только в отдельных северо-восточных районах останется от −5º до 0º.
В Волгограде температурные качели будут меньшего диапазона самой холодной станет ночь на вторник — до −8…−10º, а самым теплым — день 10 марта — до +3…+5º.
Ранее стало известно, что на Волгоград на весь март обрушатся затяжные магнитные бури.