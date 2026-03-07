МАРТ нашел нарушения при продаже цветов в половине проверенных точек в Беларуси

МАРТ нашел нарушения при продаже цветов в половине цветочных точек в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
В преддверии женского праздника МАРТ организовал рейды по местам продаж цветов в разных регионах Беларуси. Проверки охватили 63 объекта — 28 магазинов и 35 торговых точек, где работали почти 180 продавцов и предпринимателей, В результате были выявлены различные нарушения. Чаще всего встречались нарушения, связанные с оформлением продукции: на многих прилавках либо вовсе не было ценников, либо они висели без названия товара и страны-производителя.
Кроме того, выявлены факты незаконной торговли (точки продаж не значились в Торговом реестре Беларуси) и продажи цветов по чужим документам.
По итогам рейда выдано 35 предписаний устранить недочеты.
