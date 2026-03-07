Ученые показали «космические цветы» к 8 Марта

Пресс-служба «Роскосмоса» в преддверии 8 Марта опубликовала в Telegram снимки, на которых изображен космический «букет» — пять туманностей.
«Космический букет к 8 Марта. В объективе астрофотографа — гигантские звездные “оранжереи” на расстоянии тысяч световых лет», — сказано в публикации.
На снимках изображены туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, Сердце и Душа. В частности, как отмечается, туманность Розетка является космическим «цветком» диаметром свыше 100 световых лет, внутри которого появляются новые звезды. При этом туманность Ирис представляет собой голубое свечение межзвездной пыли.
«Эти космические “цветы” формируются под действием излучения горячих молодых светил, которое заставляет водород светиться яркими розовыми оттенками. Там, где мы видим изящные лепестки, идут мощные процессы гравитационного сжатия и формирования новых звездных систем», — говорится в публикации.
