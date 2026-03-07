Ученые показали «космические цветы» к 8 Марта

На снимках изображены туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, Сердце и Душа. В частности, как отмечается, туманность Розетка является космическим «цветком» диаметром свыше 100 световых лет, внутри которого появляются новые звезды. При этом туманность Ирис представляет собой голубое свечение межзвездной пыли.