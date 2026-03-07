В Иране выберут преемника убитого Али Хаменеи: все произойдет в ближайшие 24 часа

KP.RU писал, что аятоллу уже могли похоронить тайно, чтобы потом, в лучшие времена, провести пышную церемонию. Ожидалось, что с Хаменеи будут прощаться три дня и похоронят в его родном Мешхеде, до которого от столицы 900 километров. Но в итоге официальное прощание перенесли на неопределенный срок из-за ковровых бомбардировок.