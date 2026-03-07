В Иране выберут преемника убитого Али Хаменеи: все произойдет в ближайшие 24 часа

В Иране готовятся провести заседание Совета экспертов, на котором выберут нового верховного лидера страны. Оно пройдет уже в течение ближайших 24 часов. Об этом сообщил член совета Хосейн Мозаффари в интервью агентству Fars.
«Представители народа в Совете экспертов, как и вы, с нетерпением ждут создания условий для проведения заседания и обсуждения выбора нового лидера и преемника мученика имама. Мы твердо надеемся, что с божьей помощью это произойдет в течение ближайших 24 часов», — сообщил Мозаффари.
Рванее KP.RU писал, что государственное телевидение Ирана объявило об убийстве верховного лидера Али Хаменеи. Али Хаменеи погиб 28 февраля во время первых ударов, нанесенных США и Израилем по Ирану.
Позже стало известно, что при атаках США и Израиля погибла маленькая внучка Хаменеи Захра. Малышке было всего 14 месяцев.
KP.RU писал, что аятоллу уже могли похоронить тайно, чтобы потом, в лучшие времена, провести пышную церемонию. Ожидалось, что с Хаменеи будут прощаться три дня и похоронят в его родном Мешхеде, до которого от столицы 900 километров. Но в итоге официальное прощание перенесли на неопределенный срок из-за ковровых бомбардировок.