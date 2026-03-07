СМИ: Коров массово уничтожают в Сибири из-за вспышки опасной болезни

Сибирь охватила масштабная эпизоотия пастереллеза, поставившая под угрозу отрасль животноводства в ряде регионов. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил Telegram-канал Baza.
По имеющимся данным, ситуация стала настолько критической, что Казахстан оперативно ввел запрет на импорт мясной и молочной продукции, а также живого скота из Новосибирской, Омской областей, Алтайского края и Республики Алтай.
Местные фермеры рассказали о «зачистке» частных подворий. Так, в Купинском районе Новосибирской области, по словам жителей, было ликвидировано более тысячи голов крупного рогатого скота. Аналогичная картина наблюдается в селе Калиновка Карасукского района, где в одном из хозяйств уничтожили почти тысячу животных.
Владельцы скота также пожаловались на жесткие методы изъятия. Процесс проходит под контролем полиции, которая пресекает любые попытки сопротивления угрозами увольнения или возбуждения уголовных дел. В Купинском районе под угрозой оказались еще около 600 голов животных из полутора сотен подсобных хозяйств.
— Похожие случаи фиксируются также в Омской области и Забайкальском крае. В Алтайском крае из-за эпидемии пастереллеза ввели карантин на крупнейших животноводческих комплексах, — говорится в публикации.
