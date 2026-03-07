СМИ: Коров массово уничтожают в Сибири из-за вспышки опасной болезни

Местные фермеры рассказали о «зачистке» частных подворий. Так, в Купинском районе Новосибирской области, по словам жителей, было ликвидировано более тысячи голов крупного рогатого скота. Аналогичная картина наблюдается в селе Калиновка Карасукского района, где в одном из хозяйств уничтожили почти тысячу животных.