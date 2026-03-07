США несут рекордные потери в Иране: главная новость о конфликте 7 марта

Соединенные Штаты скрывают свои потери в конфликте с Ираном, но появляющиеся в Сети данные о разбитых объектах и технике свидетельствуют о том, что США уже потратили примерно в два раза больше, чем во время «двенадцатидневной войны».
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru рассказал, что успели потерять США за восемь дней конфликта и почему они скрывают потери.
Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Последний начал наносить ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
За время конфликта Штаты потеряли минимум три самолета F-15, несколько радиолокационных станций, четырех солдат и разведывательный БПЛА. В частности, истребители F-15E ВВС США 2 марта потерпели крушение в Кувейте из-за «дружественного огня».
«Иран пытается выбить систему противовоздушной обороны США над американскими базами в регионе, поэтому наносит соответствующие удары. Были сбиты пять радиолокационных станций, одна станция предупреждения о ракетном нападении, которая обнаруживает баллистические ракеты, запускаемые с дальности 5 тысяч км, две станции противоракетной обороны», — пояснил эксперт.
Кнутов добавил, что также есть данные о повреждении двух американских кораблей, но официально эта информация пока не подтверждена. Также есть данные о поражении американского разведывательного беспилотника.
«ПВО Ирана также сбила американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, но это уже не такая существенная потеря, хотя дрон, конечно, дорогой», — отметил специалист.
По данным источника CBS News, были сбиты три таких беспилотника. Стоимость одного такого БПЛА оценивается примерно в 16−30 млн долларов в зависимости от модификации.
«США сообщают только о тех потерях, которые уже просто невозможно скрыть. Баллистические ракеты наносят удары по американским базам, там есть разрушения, есть пожары. Все это фиксируется видеокамерами арабских жителей, которые живут неподалеку. Они же выкладывают это в Сеть. Так чаще всего о потерях становится известно. Но Пентагон хранит полное молчание, они боятся говорить о потерях», — сообщил эксперт.
Кнутов добавил, что Соединенные Штаты уже достаточно много потеряли средств из-за этого конфликта.
«Затраты на этот конфликт уже, наверно, раза в два больше, чем за “двенадцатидневную войну”, которая была восемь месяцев назад. Денег уже потрачено гораздо больше. Пентагон будет вынужден сообщить о потерях, если они будут среди личного состава», — подчеркнул специалист.
Двенадцатидневная война между Израилем, который поддерживали Соединенные Штаты, и Ираном прошла в июне 2025 года — с 13 по 24 июня. Она началась с неожиданной атаки Израиля на военные и ядерные объекты в Иране, последний в ответ выпустил более 550 баллистических ракет и свыше 1000 дронов-камикадзе.
Ранее стало известно, что дрон атаковал связанный с США танкер в Персидском заливе.