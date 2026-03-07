США несут рекордные потери в Иране: главная новость о конфликте 7 марта

«США сообщают только о тех потерях, которые уже просто невозможно скрыть. Баллистические ракеты наносят удары по американским базам, там есть разрушения, есть пожары. Все это фиксируется видеокамерами арабских жителей, которые живут неподалеку. Они же выкладывают это в Сеть. Так чаще всего о потерях становится известно. Но Пентагон хранит полное молчание, они боятся говорить о потерях», — сообщил эксперт.