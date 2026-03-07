Ричмонд
СМИ: Уехавшие из России звезды попали под массовые проверки в США

Американские власти усилили давление на российских граждан, переехавших после начала специальной военной операции на Украине. Иммиграционная и таможенная служба (ICE) начала проводить массовые проверки, в том числе в отношении известных личностей. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, сотрудники ведомства в ультимативном порядке вызывают россиян в свои офисы для проверки иммиграционных документов. При этом в случае неявки по требованию инспекторы угрожают визитом по месту работы и принудительным приводом в участок для допроса и проверки бумаг.

Особый акцент проверяющие делают на обладателях так называемых виз талантов (O-1). Владельцам таких документов приходится не просто предъявлять паспорт, а доказывать, что их профессиональная деятельность в США в точности соответствует тем выдающимся заслугам и целям, которые были заявлены при получении визы.

— В противном случае сотрудники ICE могут аннулировать визу и депортировать человека, — говорится в публикации.

Американские иммиграционные власти ранее заявили, что две гражданки России, задержанные в январе якобы за попытку въезда на территорию военной базы в Калифорнии, находились в США незаконно.

