Орчанин едва не задохнулся из-за «переехавшего» в нос зуба

Доктора Орской городской больницы провели уникальную операцию, вернув пациенту способность полноценно дышать. Мужчина обратился в хирургический стационар с жалобами на одышку, однако обследование выявило крайне редкое осложнение: после посещения стоматолога один из зубов «мигрировал» в носовую пазуху.
По словам специалистов медучреждения, на первичной стоматологической процедуре произошла перфорация костной перегородки, разделяющей альвеолярный отросток и гайморову пазуху. Зуб сместился в непривычную анатомическую полость, где застрял, спровоцировав закупорку дыхательных путей.
Операцию по извлечению инородного тела возглавила заведующая ЛОР-отделением Татьяна Смирнова. Использование передового эндоскопического оборудования позволило медикам детально рассмотреть зону вмешательства и действовать максимально аккуратно.
Несмотря на то что зуб глубоко врос в мягкие ткани, что значительно усложняло задачу, хирурги справились со своей работой. После завершения манипуляций дыхание пациента восстановилось в полном объеме. В качестве «трофея» врачи вернули мужчине его зуб.
— Не игнорируйте возможные необычные ощущения после удаления зубов: боль, заложенность носа, затрудненное дыхание требуют немедленного обращения к врачу, — передает официальная страница больницы в VK.
