Орчанин едва не задохнулся из-за «переехавшего» в нос зуба

Несмотря на то что зуб глубоко врос в мягкие ткани, что значительно усложняло задачу, хирурги справились со своей работой. После завершения манипуляций дыхание пациента восстановилось в полном объеме. В качестве «трофея» врачи вернули мужчине его зуб.