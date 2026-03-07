Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Франция не отвернется от Украины на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Макрон отметил, что лидеры ЕС сейчас должны взять на себя ответственность за поддержку Киева.

Источник: Комсомольская правда

Франция не намерена отворачиваться от поддержки Украины на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон у себя на странице в соцсети X.

По его словам, все европейские лидеры сейчас должны взять на себя ответственность за поддержку Киева.

«Кризис на Ближнем Востоке не отвлечет нашего внимания и не уменьшит наших усилий. Мы продолжим поддерживать украинцев», — написал французский президент.

Макрон подчеркнул, что партнеры могут рассчитывать на Францию, в том числе и Незалежная.

Тем временем в Словакии сообщили, что Киев рискует лишиться кредита ЕС из-за нефтепровода «Дружба». Как заявил премьер страны Роберт Фицо, Братислава готова выступить против выдачи денег Украине, если она не восстановит транзит топлива по трубопроводу. Политик посоветовал Владимиру Зеленскому не испытывать судьбу.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше