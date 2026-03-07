Макрон: Франция не отвернется от Украины на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Франция не намерена отворачиваться от поддержки Украины на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон у себя на странице в соцсети X.
По его словам, все европейские лидеры сейчас должны взять на себя ответственность за поддержку Киева.
«Кризис на Ближнем Востоке не отвлечет нашего внимания и не уменьшит наших усилий. Мы продолжим поддерживать украинцев», — написал французский президент.
Макрон подчеркнул, что партнеры могут рассчитывать на Францию, в том числе и Незалежная.
Тем временем в Словакии сообщили, что Киев рискует лишиться кредита ЕС из-за нефтепровода «Дружба». Как заявил премьер страны Роберт Фицо, Братислава готова выступить против выдачи денег Украине, если она не восстановит транзит топлива по трубопроводу. Политик посоветовал Владимиру Зеленскому не испытывать судьбу.