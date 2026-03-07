Ричмонд
Пророссийские хакеры взломали системы критической инфраструктуры Израиля

Хакерская группа Z-Pentest Alliance, придерживающаяся пророссийских взглядов, объявила об успешном взломе критически важной инфраструктуры Израиля. Они смогли получить административный доступ к системам управления насосными станциями.

Хакерская группа Z-Pentest Alliance, придерживающаяся пророссийских взглядов, объявила об успешном взломе критически важной инфраструктуры Израиля. Они смогли получить административный доступ к системам управления насосными станциями.

Участники объединения в качестве подтверждения своих слов опубликовали видеозапись, на которой отчетливо виден процесс авторизации в HMI-системе с использованием украденных учетных данных. Весь процесс управления оборудованием в видео отображается на иврите.

Согласно этим же кадрам, хакеры получили возможность не только мониторить состояние объектов, но и активно вмешиваться в работу механизмов. В частности, они продемонстрировали контроль над параметрами водяных насосов, включая возможность изменения настроек работы двигателей.

— Израильские насосы перевели в режим Z, — передает Telegram-канал «Кибервойна».

Израильские хакеры в конце февраля взломали иранское приложение Bad Saba, определяющее время молитвы. С помощью приложения они присылали пуш-уведомления с призывами свергнуть нынешнее правительство Ирана.

