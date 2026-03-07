США атаковали опреснительную установку на острове Кешм в Иране

Аракчи заявил, что удар по опреснительной установке повлиял на водоснабжение 30 населенных пунктов в регионе. В местных СМИ также сообщают, что в ответ на агрессию со стороны США Иран атаковал американскую военную базу Джуффаир в Бахрейне.