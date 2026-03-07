США атаковали опреснительную установку на острове Кешм в Иране

Вооруженные силы США нанесли удар по опреснительной установке на острове Кешм в Иране. Об этом заявил глава Министерства иностранных сил страны Аббас Аракчи, который назвал произошедшее вопиющим и отчаянным преступлением.
«Атака на иранскую инфраструктуру — опасный шаг с серьезными последствиями. Этот прецедент создали США, а не Иран», — сообщил он.
Аракчи заявил, что удар по опреснительной установке повлиял на водоснабжение 30 населенных пунктов в регионе. В местных СМИ также сообщают, что в ответ на агрессию со стороны США Иран атаковал американскую военную базу Джуффаир в Бахрейне.
Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Ирана ударили по военным базам США и Израиля на Ближнем Востоке. Атака пришлась на цели, расположенные на территориях от Персидского залива до Тель-Авива.