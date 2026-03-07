Ричмонд
Мощный взрыв прогремел в Дубае

Мощный взрыв прогремел в Дубае. Очевидцы рассказали, что характерный звук был слышен по меньшей мере в нескольких районах города, в том числе в популярной среди российских туристов Дубай-Марине. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили «Вести».

Других подробностей случившегося на момент публикации материала нет.

Утром 7 марта международный аэропорт Дубая приостановил работу для безопасности пассажиров.

Ранее пресс-служба сообщила, что на территории государства произошел «незначительный инцидент» в результате падения обломков после перехвата. Уточняется, что никто из жителей не пострадал. Также в Agence France-Presse писали, что взрывы прогремели в Дубае и Манаме (Бахрейн).

6 марта стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и обратно с 9 по 29 марта. Пассажирам рекомендовали воспользоваться нерегулярными рейсами 7 и 8 марта для выезда из ОАЭ. При этом 7 марта планируется выполнение четырех рейсов.

Авиакомпания «Аэрофлот» не будет выполнять рейсы из ОАЭ в Россию в период с 12 по 31 марта.

