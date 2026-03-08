Федеральный эксперт назвал катастрофой ситуацию с троллейбусами в Ростове

Реализация планов по сокращению троллейбусных маршрутов в донской столице станет катастрофой. Об этом в ходе конференции транспортных инженеров шестого марта сообщил эксперт по решениям в области общественного транспорта Владимир Валдин.
«То, что сейчас происходит в городе Ростове, будет катастрофой похуже, чем в Воронеже в своё время, поскольку происходит в другое время. И главное, что нет никакой стратегии восстановления», — пояснил эксперт.
Он отметил, что быстрые решения в итоге не будут работать.
«Например, поснимали троллейбусные провода, закупили электробусы, поставили к забору — “ура”? Нет, не будет “ура”, не получится», — подчеркнул Владимир Валдин.
По его словам, ряд городов после успешного проведения транспортных реформ ведёт рутинную работу. К примеру, в опубликованном на днях отмечены усилия Новосибирска, Томска и ряда других городов по расширению троллейбусной сети и закупке новых машин с автономным ходом. В это время в Ростове обсуждают вопрос существенного сокращения троллейбусных линий.