Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федеральный эксперт назвал катастрофой ситуацию с троллейбусами в Ростове

При этом стратегии восстановления нет.

Источник: Аргументы и факты

Реализация планов по сокращению троллейбусных маршрутов в донской столице станет катастрофой. Об этом в ходе конференции транспортных инженеров шестого марта сообщил эксперт по решениям в области общественного транспорта Владимир Валдин.

«То, что сейчас происходит в городе Ростове, будет катастрофой похуже, чем в Воронеже в своё время, поскольку происходит в другое время. И главное, что нет никакой стратегии восстановления», — пояснил эксперт.

Он отметил, что быстрые решения в итоге не будут работать.

«Например, поснимали троллейбусные провода, закупили электробусы, поставили к забору — “ура”? Нет, не будет “ура”, не получится», — подчеркнул Владимир Валдин.

По его словам, ряд городов после успешного проведения транспортных реформ ведёт рутинную работу. К примеру, в опубликованном на днях отмечены усилия Новосибирска, Томска и ряда других городов по расширению троллейбусной сети и закупке новых машин с автономным ходом. В это время в Ростове обсуждают вопрос существенного сокращения троллейбусных линий.