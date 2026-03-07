Бахчевые, фрукты и яйца: что сильнее всего подорожало в Молдове

В Молдове выросли цены на сельхозпродукцию.
В 2025 году цены на сельскохозяйственную продукцию, устанавливаемые предприятиями и фермерскими хозяйствами, выросли более чем на 10%. Об этом сообщает Национальное Бюро Статистики.
Согласно данным ведомства, продукция растениеводства подорожала в среднем на 13%, а продукция животноводства — на 3,6%.
Наибольший рост цен зафиксирован на бахчевые культуры — более чем на 45%. Фрукты и ягоды, реализуемые напрямую производителями, подорожали на 29%, а подсолнечник — на 19%.
Среди продукции животноводства, птица подорожала на 7%. Кроме того, более чем на 17% выросла стоимость яиц, приобретаемых напрямую у птицефабрик, пишет ТГ-канал @primulinmd.