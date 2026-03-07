Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бахчевые, фрукты и яйца: что сильнее всего подорожало в Молдове

Национальное бюро статистики сообщает о заметном росте цен на продукцию сельского хозяйства в 2025 году: больше всего выросла стоимость бахчевых культур, фруктов и подсолнечника.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове выросли цены на сельхозпродукцию.

В 2025 году цены на сельскохозяйственную продукцию, устанавливаемые предприятиями и фермерскими хозяйствами, выросли более чем на 10%. Об этом сообщает Национальное Бюро Статистики.

Согласно данным ведомства, продукция растениеводства подорожала в среднем на 13%, а продукция животноводства — на 3,6%.

Наибольший рост цен зафиксирован на бахчевые культуры — более чем на 45%. Фрукты и ягоды, реализуемые напрямую производителями, подорожали на 29%, а подсолнечник — на 19%.

Среди продукции животноводства, птица подорожала на 7%. Кроме того, более чем на 17% выросла стоимость яиц, приобретаемых напрямую у птицефабрик, пишет ТГ-канал @primulinmd.