В Витебске пропала без вести 15-летняя школьница

15-летняя школьница пропала в Витебске и три дня не выходит на связь.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела внутренних дел администрации Железнодорожного района Витебска просят помощи в розыске несовершеннолетней Берегой Ульяны Григорьевны. Подробности сообщает телеграм-канал «Милиция Витебщины».

Известно, что 5 марта 2026 года около 19:00 Ульяна покинула квартиру, расположенную в доме № 66/1 по улице Московской, и ушла в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост 165 см, коричневые волосы, карие глаза.

В день пропажи школьница была одета в коричневую дубленку, голубые джинсы и коричневые ботинки. На шее был черно-белый клетчатый шарф. При себе имела черную сумку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просят немедленно сообщить в милицию.

