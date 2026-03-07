В Витебске пропала без вести 15-летняя школьница

Сотрудники отдела внутренних дел администрации Железнодорожного района Витебска просят помощи в розыске несовершеннолетней Берегой Ульяны Григорьевны. Подробности сообщает телеграм-канал «Милиция Витебщины».
Известно, что 5 марта 2026 года около 19:00 Ульяна покинула квартиру, расположенную в доме № 66/1 по улице Московской, и ушла в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.
Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост 165 см, коричневые волосы, карие глаза.
В день пропажи школьница была одета в коричневую дубленку, голубые джинсы и коричневые ботинки. На шее был черно-белый клетчатый шарф. При себе имела черную сумку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просят немедленно сообщить в милицию.
