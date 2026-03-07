В Подмосковье подросток устроил взрыв в отделении банка

Сообщение о возгорании на Железнодорожной улице в поселке Металлострой поступило в МЧС в 15:27 мск. ~Школьник облил горючей жидкостью одну из бензоколонок и поджег ее, после чего пламя распространилось по всей АЗС~. По данным регионального управления Росгвардии, подросток попытался убежать с места происшествия, однако его увидел случайный прохожий, который проследовал за ним.