Бастрыкин заявил, что ущерб из-за теракта в «Крокусе» составил 6 млрд рублей

Напомним, 22 марта 2024 года четверо боевиков открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. Жертвами теракта стали 150 человек, ещё 609 получили ранения. Фигурантами дела проходят 19 человек: 13 обвиняются в непосредственном участии в атаке, ещё шестеро — в содействии терроризму. Гособвинение запросило для всех пожизненные сроки, а также потребовало лишить гражданства родственников одного из исполнителей. 12 марта, Второй Западный окружной военный суд огласит приговор.