Разработчик AI Shipping Labs лишился продакшн-инфраструктуры из-за ИИ

Разработчик стартапа AI Shipping Labs лишился продакшн-инфраструктуры после того, как доверил управление ИИ-инструменту Claude Code с административными правами.
Как написал сотрудник AI Shipping Labs Алексей Григорьев в своем блоге, при переносе сайта на AWS ИИ по ошибке удалил всю продакшн-среду, в том числе базу данных с данными за 2,5 года. Также пропали резервные копии.
Проект удалось восстановить только по прошествии около суток при помощи службы поддержки AWS. Ради ускорения процесса предпринимателю пришлось подключить более дорогой тариф поддержки.
После инцидента он решил отказаться от автоматического выполнения команд через ИИ и теперь проверяет все критические действия вручную. Кроме того, были настроены дополнительные меры защиты и отдельные резервные копии, чтобы подобная ситуация не произошла снова. По словам разработчика, главной ошибкой стало чрезмерное доверие ИИ в вопросах, которые связаны с удалением и изменением инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что ошибка ИИ спровоцировала туристический ажиотаж в Тасмании.