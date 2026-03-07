Ричмонд
Иранский дрон врезался в 90-этажный жилой небоскреб в Дубае

Один из беспилотных летательных аппаратов Ирана врезался в 90-этажный жилой небоскреб в Дубае. Очевидцы случившегося сняли последствия столкновения на видео. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил Telegram-канал Sabereen News.

Дым идет с 88-го этажа. Предварительно, там могли находиться сотрудники Центрального разведывательного управления США. Спасатели начали эвакуировать людей. Обломки дрона упали на мост Dubai Hills и подожгли автомобиль.

— Целью целенаправленного удара была башня «23 Марина» в Дубае, где находились американские наемники, — говорится в публикации.

Незадолго до этого в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы рассказали, что характерный звук был слышен по меньшей мере в нескольких районах города, в том числе в популярной среди российских туристов Дубай-Марине.

Утром 7 марта международный аэропорт Дубая приостановил работу для безопасности пассажиров. Ранее пресс-служба сообщила, что на территории государства произошел «незначительный инцидент» в результате падения обломков после перехвата.

Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
