Суд приговорил чемпиона мира по MMA Камала Магомедова к 6 годам по делу о грабеже

Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам (MMA) Камал Магомедов приговорён к шести годам колонии по обвинению в грабеже. Об этом сообщает Mash на спорте.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / Mash на спорте.

По версии следствия, Магомедов вместе с братом ограбил знакомого на 3 миллиона рублей. Потерпевший заявил, что во время потасовки сумка с деньгами упала на землю. В ней находилось 3,5 миллиона, из которых после инцидента осталось только 554 тысячи.

Со слов спортсмена, конфликт возник на почве бизнеса. Он вложил в общий проект 5 миллионов, а спустя два года партнёр вернул почти весь долг, но отказался выплачивать обещанные 50% прибыли.

Адвокат Наталья Кувшинникова сообщила, что потерпевший в суде признался: он не видел, кто именно забрал деньги. Защита также обратила внимание, что 3,5 миллиона рублей сложно поместить в сумку размером с планшет. По словам адвокатов, приговор основан на показаниях потерпевшего и его родственников, которые позже отказались давать показания в суде. Защита готовит обжалование приговора.

34-летний Камал Магомедов дрался в Fight Nights, Titan FC, Brave CF. Имеет 11 побед и 1 поражений. Последний бой провёл в 2024 году.

Ранее в Москве суд отправил под арест бойца MMA Заура Исмаилова, который выложил в Сеть видео «спарринга» с памятником ветеранам МЧС. Спортсмен признал свою причастность к данному деянию и выразил раскаяние.

