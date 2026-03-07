Суд приговорил чемпиона мира по MMA Камала Магомедова к 6 годам по делу о грабеже

Адвокат Наталья Кувшинникова сообщила, что потерпевший в суде признался: он не видел, кто именно забрал деньги. Защита также обратила внимание, что 3,5 миллиона рублей сложно поместить в сумку размером с планшет. По словам адвокатов, приговор основан на показаниях потерпевшего и его родственников, которые позже отказались давать показания в суде. Защита готовит обжалование приговора.