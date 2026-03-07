Президент Аль Нахайян заявил, что ОАЭ находятся в состоянии войны

Сейчас Объединенные Арабские Эмираты находятся в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей. Об этом в субботу, 7 марта, заявил президент Эмиратов Заид Аль Нахайян.
— У ОАЭ толстая кожа и горькая плоть — мы не легкая добыча. И я обещаю всем, что мы станем сильнее, — передает слова главы государства Sky News Arabia.
Незадолго до этого в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы рассказали, что характерный звук был слышен по меньшей мере в нескольких районах города, в том числе в популярной среди российских туристов Дубай-Марине.
Позже стало известно, что один из беспилотных летательных аппаратов Ирана врезался в 90-этажный жилой небоскреб в Дубае. Очевидцы случившегося сняли последствия столкновения на видео.
Утром 7 марта международный аэропорт Дубая приостановил работу для безопасности пассажиров. Ранее пресс-служба сообщила, что на территории государства произошел «незначительный инцидент» в результате падения обломков после перехвата.
6 марта стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ и обратно с 9 по 29 марта. Перевозчик «Аэрофлот» не будет выполнять рейсы из Эмиратов в Россию в период с 12 по 31 марта.