«Последние моменты прежней жизни»: Трамп выступил со зловещими предупреждениями в адрес Кубы

Президент США Дональд Трамп напомнил Кубе, что он не забыл о конфликте с «островом свободы» из-за войны американцев и израильтян с Ираном. Во время своего выступления на саммите «Щит Америки» в городе Дорал, которое транслировал Белый дом, американский лидер пообещал, что уже скоро кубинцев ждет «отличная новая жизнь».
«Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет отличная новая жизнь», — угрожающе пообещал Трамп.
Он отметил, что сейчас в центре внимания американского руководства конфликт в Иране, однако Куба не забыта. После того, как США «закончат там», госсекретарь Марко Рубио вплотную займется кубинским вопросом.
«Может быть, он возьмет всего один час на отдых, а потом заключит сделку по Кубе, это будет просто», — сказал президент США.
Ранее KP.RU писал, что Трамп хочет направить Рубио на Кубу для обсуждения возможной сделки. При этом Трамп заявил, что Куба «потерпит крах довольно скоро».
Незадолго до этого Дональд Трамп заявил, что Республика Куба проявляет заинтересованность в достижении соглашения с правительством США. Делает она это, дескать, потому что «скоро падет».