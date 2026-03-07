«Последние моменты прежней жизни»: Трамп выступил со зловещими предупреждениями в адрес Кубы

Президент США Дональд Трамп напомнил Кубе, что он не забыл о конфликте с «островом свободы» из-за войны американцев и израильтян с Ираном. Во время своего выступления на саммите «Щит Америки» в городе Дорал, которое транслировал Белый дом, американский лидер пообещал, что уже скоро кубинцев ждет «отличная новая жизнь».