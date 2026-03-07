Ричмонд
Al Hadath: Сын убитого Али Хаменеи Моджтаба пострадал при атаке

Моджтаба Хаменеи, сын убитого при ударе США и Ирана верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пострадал при одной из последних американо-израильских атак. Он жив, но подробностей о его состоянии на текущий момент нет. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил телеканал Al Hadath.

По данным СМИ, совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи следующим верховным лидером Ирана. Его отец, Али Хаменеи, погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Бывшего верховного лидера Ирана похоронят в Мешхеде — его родном городе.

Тем временем глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что каждый новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации». Он добавил, что не имеют значения имя этого человека и место, где он скрывается.

По словам президента США Дональда Трампа, американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. Также глава Белого дома начал утверждать, что иранское руководство якобы дважды планировало устранить его.

Отдельно Трамп заявил о желании принимать непосредственное участие в выборе того, кто возглавит Иран после гибели Хаменеи.

