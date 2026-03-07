Роскосмос показал гигантские звездные цветы к 8 Марта

Госкорпорация «Роскосмос» в преддверии 8 Марта показала снимки космических «цветов». Фотографии опубликованы пресс-службой российской компании.
«Космический букет к 8 Марта. В объективе астрофотографа — гигантские звездные “оранжереи” на расстоянии тысяч световых лет», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Роскосмоса.
На снимках «Роскосмос» представил туманности, некоторые из которых имеют названия цветов — «Тюльпан» и «Ирис». Также госкорпорация продемонстрировала туманность «Розетка», похожую на один из красивых цветов.
В компании пояснили, что такие космические «цветы» формируются под воздействием молодых светил, заставляя их светиться яркими оттенками розового цвета. На их «лепестках» проходят процессы, при которых возникают новые звездные системы.
