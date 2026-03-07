Первой «Мисс БРИКС» признана участница от России Валентина Алексеева

Ранее KP.RU писал, что в Казани со 2 по 7 марта проходит Первый международный конкурс красоты BRICS. Зарегистрированы 51 участница из 17 стран мира: России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Беларуси, Боливии, Кубы, Казахстана и др. Выступают представительницы в трех категориях — маленькие мисс (Little Miss), молодые девушки (Miss) и замужние женщины с детьми (Mrs).