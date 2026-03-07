Первой «Мисс БРИКС» признана участница от России Валентина Алексеева

В конкурсе принимали участие представительницы 17 стран объединения.
«Победительницей в категории “Мисс БРИКС” из 17 стран становится участница из Российской Федерации Валентина Алексеева», — объявил со сцены ведущий церемонии Вячеслав Макаров.
Ранее KP.RU писал, что в Казани со 2 по 7 марта проходит Первый международный конкурс красоты BRICS. Зарегистрированы 51 участница из 17 стран мира: России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Беларуси, Боливии, Кубы, Казахстана и др. Выступают представительницы в трех категориях — маленькие мисс (Little Miss), молодые девушки (Miss) и замужние женщины с детьми (Mrs).
Хедлайнером фэшн-шоу конкурса красоты БРИКС в Казани стала Полина Гагарина. Среди гостей конкурса красоты в Казани также были замечены Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко и Наталья Бардо.