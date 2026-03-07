В Молдову приходит жара: Нас ждут почти летние +18 градусов — точный прогноз синоптиков

В Международный женский день погода в Молдове порадует по-настоящему весенним теплом. По прогнозам синоптиков, 8 марта температура воздуха может подняться до +16…+18 градусов, что значительно выше климатической нормы для начала марта.
Утро в большинстве районов страны начнётся прохладно. Ночью и ранним утром температура будет колебаться около 0…+2 градусов, местами возможны слабые заморозки. Однако уже к полудню воздух быстро прогреется благодаря тёплым воздушным массам.
Днём в Кишинёве и центральных районах столбики термометров могут приблизиться к отметке +15…+18 градусов. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет слабым или умеренным, что сделает погоду особенно комфортной для прогулок.
Фото: погода в Молдове.