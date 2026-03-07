Президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что в настоящий момент страна находится и живет в состоянии войны. Об этом он сообщил в ходе первого публичного выступления с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
«Мы сейчас живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей», — заявил глава ОАЭ.
Лидер Эмиратов также пообещал, что страна непременно выйдет из этой ситуации и станет сильнее. Он высоко оценил роль военнослужащих ОАЭ в выполнении поставленных перед ними задач.
Ранее KP.RU сообщал, что военно-морские силы Ирана нанесли массированные удары по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Атаке подверглись объекты Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте и радиолокационные станции в Израиле.