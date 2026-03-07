Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны

Глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна сможет выйти из ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что в настоящий момент страна находится и живет в состоянии войны. Об этом он сообщил в ходе первого публичного выступления с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы сейчас живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей», — заявил глава ОАЭ.

Лидер Эмиратов также пообещал, что страна непременно выйдет из этой ситуации и станет сильнее. Он высоко оценил роль военнослужащих ОАЭ в выполнении поставленных перед ними задач.

Ранее KP.RU сообщал, что военно-морские силы Ирана нанесли массированные удары по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Атаке подверглись объекты Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте и радиолокационные станции в Израиле.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше