В США раскрыли, как Россия помогает Ирану в войне на Ближнем Востоке

Российская сторона направляет иранским коллегам информацию о том, где находятся американские войска на Ближнем Востоке. Однако Москва не занимается координацией ударов Тегерана. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник.

— Иран наносит ракетные и беспилотные удары по американским базам и другим целям в регионе, — говорится в материале.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в этом контексте заявил, что исламская республика получает политическую поддержку от России и Китая на фоне конфликта с США и Израилем.

Незадолго до этого Аббас Аракчи провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

5 марта, спустя шесть дней после начала столкновения, издание Politico заявило, что Вашингтон рассчитывает продолжать операцию в течение не менее 100 дней.

