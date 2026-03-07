В США раскрыли, как Россия помогает Ирану в войне на Ближнем Востоке

Российская сторона направляет иранским коллегам информацию о том, где находятся американские войска на Ближнем Востоке. Однако Москва не занимается координацией ударов Тегерана. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник.