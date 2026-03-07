Ричмонд
Швеция устроила демарш российскому послу: виноват инцидент с беспилотником

МИД Швеции устроил демарш перед послом РФ из-за якобы запуска БПЛА с корабля.

МИД Швеции осуществил устный демарш перед послом РФ из-за бездоказательных обвинений. По заявлению шведской стороны, с российского корабля, находящегося в территориальных водах Швеции якобы был запущен беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

«5 марта МИД Швеции осуществил перед послом России устный демарш в отношении предполагаемого запуска беспилотного летательного аппарата с российского военного корабля 25 февраля во время его нахождения в шведских территориальных водах», — сказал глава российской дипмиссии РИА Новости.

При этом посол отдельно отметил, что ни малейших доказательств того, что российский корабль имеет отношение к этому инциденту, шведская сторона так и не представила.

Ранее KP.RU писал, что 26 февраля вблизи Швеции уничтожили беспилотник. Дрон следовал в сторону французского атомного авианосца с названием «Шарль де Голль». БПЛА удалось нейтрализовать, однако его текущее местоположение неизвестно. Так заявил LCI со ссылкой на главный штаб ВС Франции. Военные уточнили, что БПЛА перехватили Вооруженные силы Швеции. Для этого командование активировало систему радиоэлектронного подавления.

