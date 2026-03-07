Бесплатные футбольные электрички пустят для болельщиков в Волгограде 9 марта

Первый футбольный матч весны «Ротор» — «Урал» пройдет на стадионе «Волгоград Арена» 9 марта в 14.00. После игры болельщики смогут бесплатно поехать домой на дополнительных электричках. Повезут в обе стороны: до станции Шпалопропитка и в Волжский, рассказали в ПривЖД.
Пригородный поезд № 6339 Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправится с нижней платформы у Мамаева Кургана в 16.37. Не будет остановок: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод Кирова, Лесобаза.
Электричка № 6437/6438 Волгоград-1 — Волжский пойдет с верхней платформы о.п. Мамаев Курган в 16:48. Остановок не будет на станциях Бакинская, Вишневая и Верхнезареченская.
