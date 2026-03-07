В Фонде Печерского рассказали, как Матрена Вольская спасла три тысячи детей

По словам Васильева, война изменила её судьбу так же, как и судьбы миллионов людей: вместе с мужем она оказалась вовлечена в подпольную деятельность. В рамках нее Вольская распространяла сводки Совинформбюро, собирала информацию о немецких войсках, поддерживала связь с партизанами, и все это происходило буквально под носом у оккупационных властей — дом Вольских находился всего в нескольких десятках метров от немецкого штаба.