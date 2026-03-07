В Фонде Печерского рассказали, как Матрена Вольская спасла три тысячи детей

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечиванием памяти героев сопротивления, напомнил накануне Международного женского дня о героине советского подполья, спасшей во время войны более 3 тысяч детей и подростков.
«В истории Великой Отечественной войны есть подвиги, которые по масштабу сопоставимы с крупнейшими военными операциями, но при этом остаются почти неизвестными широкой публике… Подвиг Матрёны Исаевны Вольской — именно из таких. Она была обычной сельской учительницей начальных классов в Смоленской области», — рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.
По словам Васильева, война изменила её судьбу так же, как и судьбы миллионов людей: вместе с мужем она оказалась вовлечена в подпольную деятельность. В рамках нее Вольская распространяла сводки Совинформбюро, собирала информацию о немецких войсках, поддерживала связь с партизанами, и все это происходило буквально под носом у оккупационных властей — дом Вольских находился всего в нескольких десятках метров от немецкого штаба.
«Летом 1942 года на Смоленщине началась подготовка карательной операции нацистов под кодовым названием “Жёлтый слон”… Немцы планировали уничтожить партизан и угнать тысячи детей и подростков в Германию для принудительных работ и медицинских экспериментов», — напомнил он.
В этих условиях было принято решение срочно вывести детей за линию фронта. Руководить этой операцией поручили 23-летней Матрёне Вольской, пояснил Васильев.
«Представьте себе масштаб: более полутора тысяч детей, которых нужно провести через оккупированную территорию, через леса и болота, по дорогам, которые контролировались немцами… В итоге колонна выросла до нескольких тысяч человек», — добавил он.
Колонне предстояло пройти около двухсот километров до станции Торопец — единственного узла, через который можно было эвакуировать людей в советский тыл.
«И всё это под бомбёжками, при постоянной угрозе обнаружения, при нехватке воды и еды. Немцы сжигали деревни на пути колонны, отравляли колодцы, бомбили людей с воздуха», — пояснил Васильев.
Несмотря на тяжелейшие условия, Вольская не отступила, выстроила строгую систему дисциплины, разбила детей на отряды, назначила старших, сама уходила в разведку вперёд на несколько километров, чтобы проверить дорогу.
Председатель Фонда правления Печерского признался, что его больше всего поразило, что на момент операции сама Матрена Вольская была на пятом месяце беременности.
«Ее поступок в любом случае был бы героическим. Но вот это сочетание — молодость, ответственность за тысячи детских жизней и одновременно за собственного еще нерожденного ребенка — делает её подвиг по-настоящему уникальным», — заключил Васильев.