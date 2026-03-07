Служащий в армии рэпер Макан с детским хором выступил для сотрудниц Росгвардии

Проходящий срочную военную службу в армии рэп-исполнитель Андрей Косолапов, более известный как Макан, в преддверии 8 Марта выступил для женщин, служащих в Росгвардии. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
Музыкант появился на сцене вместе с детским хором и оркестром. Зрители встретили артиста криками и бурными аплодисментами, говорится в публикации.
Макан 6 октября 2025 года рассказал, что отправляется проходить срочную службу в армии. СМИ утверждали, что музыканту грозило уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Он за текущий год проигнорировал шесть повесток.
Уже 28 ноября Косолапов прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского для прохождения военной службы по призыву.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин среди прочего заявил, что в России необходимо запретить творчество рэп-исполнителя, так как он использует страну только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом.