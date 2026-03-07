Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта уже на подходе

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование вооруженного конфликта на Украине уже на подходе. Об этом глава Белого дома высказался на полях саммита «Щит Америки» во Флориде в субботу, 7 марта.
«Я положил конец восьми войнам, и еще одна на подходе», — отметил Трамп, подразумевая завершение украинского конфликта.
Президент США также заявил, что урегулирование боевых действий на Украине оказалось очень трудной задачей, однако Вашингтон продолжает принимать участие в процессе урегулирования.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп рассказал о причинах участия представителей американской администрации в переговорах между Россией и Украиной. По словам Трампа, США делают это в качестве одолжения Европе для ее жизни.