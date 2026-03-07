Ричмонд
Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта уже на подходе

Трамп назвал трудной задачей урегулирование конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование вооруженного конфликта на Украине уже на подходе. Об этом глава Белого дома высказался на полях саммита «Щит Америки» во Флориде в субботу, 7 марта.

«Я положил конец восьми войнам, и еще одна на подходе», — отметил Трамп, подразумевая завершение украинского конфликта.

Президент США также заявил, что урегулирование боевых действий на Украине оказалось очень трудной задачей, однако Вашингтон продолжает принимать участие в процессе урегулирования.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп рассказал о причинах участия представителей американской администрации в переговорах между Россией и Украиной. По словам Трампа, США делают это в качестве одолжения Европе для ее жизни.

