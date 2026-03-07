Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность

7 марта в Волгоградской области повторно объявлена беспилотная опасность. В 21:33 МЧС России начало рассылку.

7 марта в Волгоградской области повторно объявлена беспилотная опасность. В 21:33 МЧС России начало рассылку соответствующих уведомлений через смс и ведомственное приложение. Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам.

Отметим, одновременно аналогичный режим был введён в Ростовской и в Воронежской областях, а мониторинговые Telegram-каналы сообщили о фиксации отдельных беспилотников на севере волгоградского региона.

Фото из архива ИА «Высота 102».