Мальчику отказались продать цветы для мамы на 8 Марта в Нижнем Новгороде

Ребенок заранее все спланировал, решив сделать для мамы сюрприз. Он попросил ее подождать у входа в магазин, после чего убежал «по срочным делам». Спустя несколько минут мальчик вернулся со слезами на глазах. Продавцы отказались продать цветы, объяснив это тем, что он слишком маленький.