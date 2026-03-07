Мальчику отказались продать цветы для мамы на 8 Марта в Нижнем Новгороде

Сотрудники цветочного магазина в Нижнем Новгороде отказались продавать мальчику букет, который тот хотел купить для мамы накануне Международного женского дня. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил Telegram-канал «112».
Ребенок заранее все спланировал, решив сделать для мамы сюрприз. Он попросил ее подождать у входа в магазин, после чего убежал «по срочным делам». Спустя несколько минут мальчик вернулся со слезами на глазах. Продавцы отказались продать цветы, объяснив это тем, что он слишком маленький.
Но ребенок не отказался от своих намерений и попросил маму сходить с ним обратно — с закрытыми глазами, чтобы не испортить сюрприз. В конце концов букет ему все-таки продали. Продавцы объяснили, что изначальный отказ был связан с юридическими нюансами внутренней политики торговой точки.
— Сделку с ребенком могут признать недействительной, если родители потом придут с претензиями. В итоге букет все-таки оказался у мамы. А продавцам пришлось признать: против такого клиента шансов мало, — говорится в публикации.
Подарок для россиянок накануне Международного женского дня сделал и Роскосмос. Государственная корпорация опубликовала кадры «космического букета» — туманностей, снятых профессиональным астрофотографом.