Политик Чарнек: Польша может помочь Украине, если та не будет наглеть

Польша может оказать Украине помощь, если Киев не будет наглеть. Такое заявление сделал кандидат на пост премьер-министра республики от оппозиционной партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек.
«Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость», — заявил польский политик.
Чарнек подчеркнул, что Польша будет требовать уважения к республике от главы киевского режима Владимира Зеленского и украинских властей.
Ранее KP.RU сообщал, что польское руководство усилило давление на мигрантов из Украины. Как заявил глава МВД страны Марцин Кервиньский 2 и 3 марта в стране прошли общенациональные полицейские операции, в результате которых был задержан 91 украинский гражданин.