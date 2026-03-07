Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик Чарнек: Польша может помочь Украине, если та не будет наглеть

Кандидат на пост премьера Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что республика будет требовать уважения от Зеленского и властей Украины.

Источник: Комсомольская правда

Польша может оказать Украине помощь, если Киев не будет наглеть. Такое заявление сделал кандидат на пост премьер-министра республики от оппозиционной партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек.

«Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость», — заявил польский политик.

Чарнек подчеркнул, что Польша будет требовать уважения к республике от главы киевского режима Владимира Зеленского и украинских властей.

Ранее KP.RU сообщал, что польское руководство усилило давление на мигрантов из Украины. Как заявил глава МВД страны Марцин Кервиньский 2 и 3 марта в стране прошли общенациональные полицейские операции, в результате которых был задержан 91 украинский гражданин.