Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский ученый описал новый вид пауков

Ученый из Ростова изучил новый вид пауков — Крифоэка алексеева.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат биологических наук из Ростова, сотрудник ЮНЦ РАН Александр Пономарев вместе с коллегой из Зоологического музея МГУ описал новый вид пауков. Экземпляр был обнаружен в Северной Осетии еще в 1985 году и долго хранился в коллекции биологов ЮНЦ РАН.

Недавно паука тщательно изучили и описали его вид и особенности.

— Вид получил название Крифоэка алексеева (Cryphoeca alexeevi), — рассказал Александр Пономарев.

По его словам, самку обнаружили на высоте 3100 м над уровнем моря. Этот вид схож с другим, обитающим в Альпах. Самка Крифоэка алексеева имеет длину чуть больше трех миллиметров, ее окрас — светло-желтый со слабо заметными серыми полосами.

Для человека она не представляет никакой опасности. А вот самца найти пока что не удалось.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.