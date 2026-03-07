Ростовский ученый описал новый вид пауков

По его словам, самку обнаружили на высоте 3100 м над уровнем моря. Этот вид схож с другим, обитающим в Альпах. Самка Крифоэка алексеева имеет длину чуть больше трех миллиметров, ее окрас — светло-желтый со слабо заметными серыми полосами.