Ростовский ученый описал новый вид пауков

Недавно паука тщательно изучили и описали его вид и особенности.
— Вид получил название Крифоэка алексеева (Cryphoeca alexeevi), — рассказал Александр Пономарев.
По его словам, самку обнаружили на высоте 3100 м над уровнем моря. Этот вид схож с другим, обитающим в Альпах. Самка Крифоэка алексеева имеет длину чуть больше трех миллиметров, ее окрас — светло-желтый со слабо заметными серыми полосами.
Для человека она не представляет никакой опасности. А вот самца найти пока что не удалось.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.