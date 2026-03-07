Дмитриев сообщил о начале масштабного инфляционного ценового шока в мире

Ранее Life.ru писал, что средняя стоимость галлона бензина в США по итогам прошедшей недели выросла на 14%, достигнув самых высоких значений с 2024 года. Утром в субботу заправить машину в США можно было в среднем по $3,41 за стандартный галлон (3,785 литра).