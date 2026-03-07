Ричмонд
Дмитриев сообщил о начале масштабного инфляционного ценового шока в мире

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что глобальная экономика стоит на пороге серьёзных ценовых потрясений. По его словам, полномасштабные последствия инфляции ещё только предстоит ощутить.

Источник: Life.ru

«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — заявил Дмитриев у себя в соцсети X.

В подтверждение своих слов Дмитриев опубликовал графики динамики цен на сырьевые товары. Данные наглядно демонстрируют устойчивый рост стоимости ключевых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения, а также морские перевозки.

Ранее Life.ru писал, что средняя стоимость галлона бензина в США по итогам прошедшей недели выросла на 14%, достигнув самых высоких значений с 2024 года. Утром в субботу заправить машину в США можно было в среднем по $3,41 за стандартный галлон (3,785 литра).

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
